La Voz: Santiago Borda habló por primera vez luego de sufrir violencia doméstica

Luego de haber sufrido violencia doméstica por parte de su pareja, Santiago Borda, el joven de 19 años que brilló en La Voz Argentina, rompió el silencio. Utilizó su cuenta de Instagram y agradeció los mensajes de apoyo que recibió en los últimos días por el terrible episodio que vivió.

"Hola, estoy bien. ¡Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas! Mil gracias. A pesar de la tristeza, la vida con la música es siempre una opción maravillosa", redactó.

Borda es parte del team de Lali en el reality de canto de Telefe y debido a la gran repercusión que tuvo en la pantalla chica, había preferido no contar la verdad sobre lo que realmente ocurrió cuando debió ser atendido en un hospital de Entre Ríos, su ciudad natal.

"Es un contexto de violencia donde hubo lesiones. Santiago no quiso contar nada por la situación. No está censurado por la producción del programa, él no quería hablar ni hacer la denuncia correspondiente", había expresado su abogada en aquél entonces.

Y agregó la letrada: "Está muy afectado por lo que sucedió y no quiere salir en los medios. Está poniéndose de la mejor manera para poder volver al trabajo".