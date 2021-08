¿Cómo es la relación de Charlotte Caniggia con su hermano Axel?

Charlotte Caniggia fue una de las invitadas de lujo de la última emisión del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. Al aire, la mediática no se guardó nada y como es costumbre, acaparó todas las miradas con sus ocurrencias.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se refirió a la guerra que mantienen sus padres y en la cual, ella ha quedado en el medio. "Me duelen algunas cosas. Quizás ahora, mucho más fría, trato de no demostrar lo que me pasa o contarlo, porque solo mi gente lo sabe, pero me re duele cuando en mi familia salen todos contra todos, es re feo", expresó frente a las cámaras.

Y sumó: "Que todo el mundo se entere es horrible. Porque lo que pasa en mi familia pasa en un montón de familias, pero pasa de manera privada, no tiene porque enterarse todo el mundo".

"Yo trato de estar al margen y no meterme, pero me re duelen estas situaciones de todos contra todos, me duele mucho. No me quiero meter porque creo que es peor", manifestó.

Con respecto a la relación que mantiene con su familia, señaló: "A mis papás no los veo hace meses, lo veo a mi hermano, Alex, que se quedó acá también. Axel vive en España, tampoco lo veo hace mucho, hace cinco o seis años".

Y remarcó: "Me llevo bien con Axel, pero no tanto como con Alex. Somos mellizos con Alex y es muy copado, nos llevamos muy bien. Así que nada, me veo con Alex".