Adrián Suar habló sobre la caída en picada del rating de Marcelo Tinelli

Tras varios meses de ausencia en la pantalla chica, Marcelo Tinelli volvió al ruedo recargado con La Academia. Para sorpresa de él y de muchas personas, los números del rating no fueron, hasta el momento, los que se esperaban. Programa tras programa el panorama se va complicando aún más teniendo en cuenta la suba de audiencia que está teniendo Telefe, uno de sus contrincantes principales con La Voz Argentina.

Sobre este tema, Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, habló con Jorge Rial. "Este año no pude encontrar la programación que quería, primero porque Telefe está haciendo muy bien las cosas. ¿Yo las estoy haciendo mal? En principio, de normal para abajo, pero también ya me pasó varias veces que me iba mal y después darlo vuelta. La televisión siempre tiene revancha. Se juega de local y visitante", expresó en la radio.

Y agregó: "Marcelo está atravesando un año difícil. Él está bien, está luchando. Es un luchador nato y va a morir luchando, porque lo conozco. Yo creo que al programa lo está buscando".

"Seguramente está reflexionando qué le pasa con el 'Bailando'. Que, cómo hablé con él: ‘Bueno, tranquilo, ¿no te alcanzan 17 años que van del Bailando? Está bien. En un momento te pueden cantar Colorado el 32'. Puede pasar. Todos podemos perder una batalla, todos. Yo he perdido más de una", señaló.

De todos modos, Suar remarcó que, a pesar de los bajos números de audiencia, Tinelli es "inamovible" de la programación del canal del solcito.