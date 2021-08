Visitas a Olivos: Florencia Peña se refirió al desafortunado comentario de Ángel de Brito

Florencia Peña se refirió a los agresivos ataques que recibió en las redes sociales luego que se hiciera público su visita a la Quinta de Olivos en plena cuarentena. En una nota con Intrusos, la actriz y conductora se refirió a la polémico comentario de Ángel de Brito que tanto molestó a Nancy Pazos, quien lo insultó en vivo en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y terminó siendo sacada del aire. Recordemos que el conductor de LAM escribió en las redes "flor de gaterío".

En un primer momento agradeció el apoyo que tuvo desde el Sindicato Argentino de Televisión y los Colectivos de Actrices y Periodistas Argentinas, luego profundizó sobre de Brito. "No me voy a meter en ese tema. Tuve una conversación interna con él, donde él me escribió, le expresé que algo me dolió de lo que puso, pero es un problema que quedó entre nosotros", expresó.

Luego, continuó: "Ángel y yo nos hemos peleado en otro momento, siempre tuvimos una relación muy franca, siempre prefiero la franqueza que la clavada de puñal, en ese punto estamos bien, las cosas que no estuvieron buenas, y no tiene que ver con él, tienen que ver con que ningún periodista con nombre y apellido puede sumarse a cuestiones de misoginia".

Finalmente, reflexionó: "Entendimos que hay límites que no se traspasan, pero con las mujeres no. En el arco político tienen que salir a bancar para que algo pase con esto".