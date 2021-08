¿Flor Peña o Ángel de Brito?: a quién eligió la audiencia el día que la actriz retornó a la TV

Este viernes se cumplió la cuarta semana de competencia directa entre Florencia Peña y Ángel de Brito en la TV. Hoy, puntualmente todas las miradas estaban puestas en qué iba a ocurrir debido a que era el gran retorno de la actriz al ciclo que encabeza en Telefe.

La intérprete de Moni Argento se ausentó dos días del programa por el cuadro de estrés que sufrió debido a las agresiones que recibió tras darse a conocer que rompió, meses atrás, la cuarentena estricta para reunirse con el Presidente en la Quinta de Olivos.

"Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida", expresó al aire. "No molestó ningún hombre que fue a la Quinta, ningún compañero que fue a pedir lo mismo que yo. Molesté yo. Se aseveraron cosas sobre mi persona que no tiene nada que ver con la realidad", puntualizó sobre lo ocurrido.

Florencia Peña

Y expresó: "Lo que pasó ojalá sirva para entender que esa violencia no la queremos más. Que estos actos se tienen que terminar, que las mujeres tenemos derechos, que somos personas interesantes, que puedo tener una reunión por otros motivos de los que se hablaron".

Por su parte, el jurado de La Academia, como es costumbre, trató en eltrece diversos temas de la farándula y en su última emisión, entrevistó a la asistente de Diego Maradona en Dubai.

Finalmente, quien lideró el rating hoy fue Telefe con una marca de 5,1 puntos. En la vereda de enfrente el canal del solcito obtuvo una marca máxima de 4,5.