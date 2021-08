Empeoró la salud de Camila Perissé y dan a conocer un dato escalofriante

Según trascendió este jueves, el cuadro de salud de Camila Perissé empeoró, y su abogado reveló un dato escalofriante: la actriz de 69 años pesa 46 kilos y está imposibilitada de alimentarse.

”Camila hace dos años no tenía ningún problema de salud y hoy está pesando 46 kilos, está internada en un geriátrico en la zona de Mar del Plata. Esto parece ser una mala praxis, porque desde el punto de vista técnico hubo un mal diagnóstico”, expresó Matías Garcete Suárez en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre).

El letrado recordó que a la actriz en 2018 le dijeron que padecía una fibromialgia, y a partir de ahí le recetaron una fuerte medicación que le causó un daño en la psiquis y generó trastornos en su salud física.

Camila Perissé fue un ícono nacional a principios de los '80.

“Ahora tenemos la mala noticia que tiene signos de involución mixta, esto genera que ella no se pueda alimentar por boca, porque su cerebro no distingue el bolo alimenticio y no sabe si procesarlo en el pulmón o en el estómago, así que está imposibilitada de beber y comer. Hubo algunos intentos de darle de comer vía oral y no fue posible, así que el pronóstico es muy complejo”, expresó angustiado el defensor de la artista.

Además, contó que el marido de Camila Perissé está considerando iniciar acciones legales contra la clínica que le dio el mal diagnóstico a la actriz.“Estamos desandando la primera etapa de esta denuncia por mala praxis; estamos trabajando con personas especialistas en la materia, y vamos a ver si tenemos luces verdes para avanzar con este juicio”, completó Garcete Suárez.