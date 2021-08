Flor Peña abandonó su programa minutos antes de salir al aire: el lamentable motivo

Flor Peña decidió no salir al aire este miércoles. La conductora de Flor de equipo transita días difíciles a partir de los agresivos comentarios que recibió luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, durante la cuarentena estricta.

Según informó Marcelo Polino "Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado", indicó el periodista, haciendo referencia a las críticas que recibió la actriz en estos días.

"Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias", agregó la panelista Nancy Pazos. "No es gratis que te digan puta por todos lados", afirmó.

Polino contó que la conductora se encontraba en el camarín siendo asistida por médicos del canal. "Te estamos haciendo el aguante desde acá", finalizó el periodista, mirando a cámara.

Se desconoce por el momento cuándo retomará sus actividades. "Está perfecto que uno se muestre como es. Si no puede, no puede. No tiene que poder todo. Es parte de los seres humanos", reflexionó Pazos.