Revelan la causa de la muerte de Matthew Minder, estrella infantil de Hollywood

Tras la fuerte conmoción, ahora se conoció la causa de la muerte de Matthew Mindler, quien se destacó en varias producciones como estrella infantil de Hollywood y perdió la vida a los 19 años.

El joven desapareció al final de un día de clases y tras ser intensamente buscado fue encontrado sin vida dos días después. Ahora trascendió que el actor se suicidó. Al momento, la manera en que se quitó la vida no trascendió, pero se esperan los resultados del informe toxicológico.

Matthew Mindler.

El estudiante de primer año de la universidad había asistido a sus clases hasta el martes y el último registro que se tenía de él fue tomado por una cámara de seguridad de la institución, que captó la salida del joven de la institución vestido con un buzo con capucha blanco, jeans, zapatillas blancas y negras y un tapabocas negro.

Matthew Mindler se hizo conocido al interpretar a River en la comedia dramática Our Idiot Brother. Además, participo en producciones para televisión como As The World Turns, Last Week Tonight with John Oliver y el film de 2016 Chad: An American Boy.