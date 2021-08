El sugestivo comentario de Guillermina Valdes que desconcertó a Marcelo Tinelli

"En el 2009 no tuve un buen año", disparó sin previo aviso Guillermina Valdes durante la gala de anoche de La Academia de Showmatch, comentario que tomó desprevenido a Marcelo Tinelli.

Todo empezó cuando la pareja integrada por Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez bailaron en la ronda "Una que sepamos todos" el hitazo de Ricky Martin. "Espero que no me odien todas las fans de Ricky Martin, pero yo a este tema no lo conozco", reveló durante su devolución Guillermina sobre la canción Pegate.

Ante la sorpresa de todo el estudio, consultó de qué año era el tema, a lo que le respondieron octubre de 2009. "¿Ves? Yo en el 2009 no tuve un buen año", arrojó en una especie de acto fallido que hizo reír a todos en el certamen. Sorprendido, Tinelli se dio cuenta que algo no había entendido previamente. "Nada, fue por algo que dije", respondió la madre de su hijo menor.

El look de Guillermina anoche en La Academia de Showmatch. Foto: Instagram @showmatch

Rápidamente, las redes se hicieron eco del comentario de Valdes. Muchos se preguntaban qué habría sucedido en ese año. El dato más relevante fue que un 25 de septiembre de 2009 Guillermina se casó con Sebastián Ortega, padre de tres de sus hijos. Tras conocerse en 1988 en Punta del Este, la modelo y el productor de contenidos audiovisuales se separaron en 2011. Un año más tarde, se comenzó una relación con el conductor estrella de El Trece.