Amalia Granata sepultó a Flor Peña por salir en defensa de Victoria Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz protagonizó una gran polémica tras salir a reivindicar el "goce" como parte esencial de la vida. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires aseguró en una entrevista que "en el peronismo siempre se garchó, es así".

"Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. El baile, el disfrute, el goce, son parte importante de la vida", afirmó Tolosa Paz en diálogo con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi.

Las repercusiones de sus dichos no tardaron en generar polémica en las redes sociales. Sin embargo, también salieron varias figuras a respaldarla, como ocurrió con Florencia Peña, la actriz que tiene una clara postura a favor del oficialismo. "Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de ‘señorita’. Mi ciela, querrían muchxs pasarla así como la pasamos las ‘trolas’. Tendrían menos odio y mas amor. Prueben. Es hermoso", escribió en su cuenta de Twitter.

Ahora, se sumó Amalia Granata, quien aprovechó un posteo que fue publicado en redes sociales para dedicarle un duro mensaje. "Ustedes se detestan solas cuando se ponen en ese lugar tan básico. Las verdaderas feministas reivindicamos el empoderamiento desde la educación, el mérito, el trabajo, la independencia y la superación", señaló la diputada de Santa Fe, quien se postuló como candidata a senadora por el PRO para las próximas elecciones legislativas.