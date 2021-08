Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre apuntó contra Flor de la V

En los últimos días, Flor de la V realizó un fuerte descargo en A la tarde, programa en el que participa y está conducido por Karina Mazzocco. Por motivo del décimo cumpleaños de sus hijos, la capocómica se refirió a las críticas que debió enfrentar cuando decidió ser madre.

"Me decían cosas siniestras, se peleaban para ver quién podía herirme más por lo que yo iba a hacer. Y entonces pensaba si hacía bien en traerlos a este mundo cruel, si iban a poder con el prejuicio. Tenía una identidad diferente y estaba tomando la decisión de ser mamá, no una convencional", señaló la mediática frente a las cámaras de América TV.

Y expresó: "Es la estructura patriarcal la que genera el odio, que es una fábrica de femicidas y violadores. Tenía todos esos miedos y ese día me vi como en una película y lo que quería era abrazar, contener a mis hijos y que nada les hiciera daño. Y así y todo, después de tenerlos, esa crueldad continuó".

Ahora, Yanina Latorre, en el programa radial que comparte con Marcelo Polino y Amalia Granata, opinó sin filtro sobre los dichos de Florencia. "Me parece un drama innecesario y… yo no digo que no, pero no recuerdo que la prensa le haya pegado cuando decidió ser madre, todo lo contrario, se celebró", indicó al aire.

"Ella no es la única, hay otras personas que alquilan vientres, dos hombres, dos mujeres, distintos tipos de familias", agregó y remarcó: "No entiendo por qué hace este drama".

Flor de la V junto a su marido y sus hijos

Finalmente, disparó: "Siempre tiene estas cosas. Para mí ella lo hace par que hablen de ella y la levanten. Yo cuando trabajé con ella en LAM no tuve problemas, pero ahora con esto me parece muy forzado".