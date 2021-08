Gladys La Bomba Tucumana quebró en llanto en vivo con un desgarrador relato

El pasado abril, luego de estar internada en terapia intensiva y batallar duramente contra el covid-19, falleció Olga Jiménez, la hermana de Gladys La Bomba Tucumana. Este domingo, la cantante estuvo presente en Implacables y habló, entre otras cosas, del enorme vacío que la pérdida de su consanguínea le dejó.

"Ella tenía 65 años y era divina, tan llena de vida como yo, tan sana y tan alegre, y hermosa y perfumada. La más hermosa de todas mis hermanas. Yo todavía le hablo hoy, y no lo acepto de ninguna manera", reconoció frente a las cámaras de El Nueve.

Gladys La Bomba Tucumana en Implacables

Al aire, contó que nadie esperaba el trágico final ya que todo el clan había sido diagnosticado con el virus. "Se enfermó toda la familia y ella creyó que lo iba a transitar bien, como el resto", señaló.

Y, con lágrimas en los ojos, sumó: "Yo no creo que mi hermana no está más. ¡Mi hermanita hermosa, mi hermanita divina, mía! A veces mi mamá nos pide que la llamemos y nosotros no le podemos decir que ya no está más".

El fallecimiento de la hermana de la ex participante del Cantando 2020 coincidió con el natalicio de su madre, quien hasta hoy no sabe de la partida de la mujer. Sobre ese día que la marcó a fuego, contó: “Fue cosa de salir de ahí, pasar por una panadería y comprarle una torta a mi madre y llevársela para que apague las velas”.

La Bomba Tucumana no pudo ocultar su emoción al aire

Finalmente, visiblemente emocionada, cerró: “Llevo a mi hermana dentro de mi corazón”.