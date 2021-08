Eliminada de La Voz Argentina, Esperanza Careri habló del tenso momento que vivió al aire

Una de las emisiones más candentes de este año, hasta el momento, de La Voz Argentina fue la del duelo de Esperanza Careri y Jéssica Amicucci. Las participantes interpretaron 'Love On Top' de Beyoncé y al finalizar su performance, sacaron los trapitos al sol. La mendocina fue acusada de no haber sido buena compañera en los ensayos y explotó todo frente a las cámaras de Telefe.

Ahora, a pocos días de haber abandonado la competencia, Careri habló sobre el tenso episodio que vivió en el reality de canto. "Fue un momento en que me sentí muy mal, no tuvimos feeling como el resto de los duelos y no nos llevábamos mal y me sorprendió que dijera eso en el duelo", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y continuó: "Siento que por ahí a ella le molestó que no haya podido cantar y me hubiera gustado que me lo diga antes y en la cara, y no en televisión. Lo hablamos después, me pidió disculpas, me dijo que estaba muy nerviosa y que sentía que yo iba a llegar a la final".

"Yo pensé que habíamos cantado mucho peor de lo que salió. Después cuando salió la pelea me dio mucha risa por las caras que hicimos. No fue una buena presentación, pero me gustó que haya pasado en cierto punto porque es un recuerdo y la gente se va a acordar de eso", señaló entre risas. Además, la joven manifestó que le gustaría realizar un vivo de Instagram junto a Amicucci para limar asperezas y aclarar todo frente a sus fanáticos.