El jugado look de Soledad Pastorutti que despertó la reacción de su marido

La Voz Argentina se transformó en el reality más exitoso de la televisión argentina. Luego de la finalización de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, Telefe logró mantener sus picos de audiencia sumando a su grilla el certamen de canto. Pero hay algo que tienen en común los dos programas: la importancia de los jurados.

En este sentido, los coachs del reality se llevan las miradas del público por sus devoluciones y, especialmente, por sus looks. Cabe mencionar que una vez finalizada la etapa de audiciones a ciegas, en las que no podían cambiar su vestuario por una cuestión de edición, el jurado comenzó a renovar su atuendo. En este sentido, Soledad Pastorutti visitó Cortá por Lozano, donde habló del look cada vez más jugado que utiliza en el show y contó una inédita anécdota sobre qué opinó su marido, Jeremías Audoglio, al respecto.

Soledad Pastorutti con cambio de look en La Voz Argentina. Foto: Instagram @sole_pastorutti

"Jere no le copa nada", comenzó diciendo la cantante en una divertida entrevista con Verónica Lozano. Luego, agregó: "Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top…que no nos avisaban cuándo salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé. Y le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está".

Recordemos que el 28 de julio fue el comienzo de las "batallas", las cuales consisten en cantar una canción a dúo con un compañero de equipo para que luego los jurados elijan quién sigue en carrera. Ricardo Montaner, La Sole, Mau y Ricky y Lali Espósito prepararán a cada uno de los integrantes de su equipo con la ayuda de grandes artistas como Nahuel Pennisi, Miranda!, Nicki Nicole y Cazzu. Ellos colaborarán dando sus respectivas opiniones en los ensayos antes de cada nueva audición. Luego de la performance, el famoso anunciará quién debe abandonar el programa. En tanto, sus colegas tendrán la opción de "robar" a dos participantes que hayan quedado descalificados. Es decir, podrán sumar a su equipo a alguien que otro coach haya eliminado.