Tras perder en el rating contra Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff compartió una buena noticia

Este sábado en la noche, Andy Kusnetzoff perdió la batalla por el rating contra Mirtha Legrand, pero el conductor tiene una buena noticia para estar feliz ya que este fin de semana se convirtió en papá por segunda vez.

El ex CQC y Florencia Suárez dieron a luz a León, y lo celebró con un sentido posteo en la red y algunas tiernas postales. “La vida son momentos, podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas. Entrás en una película y no te importa más lo que sucede afuera. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebés sino a los padres”, escribió Kusnetzoff en su publicación.

El posteo con el que Andy Kusnetzoff anunció el nacimiento de su hijo León.

Luego, Kusnetzoff agregó: “A veces las cosas no te salen como las planificás pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león. Y ahora siendo cuatro, a disfrutar de la vida en familia. Párrafo aparte para las madres. Bancan física y emocionalmente todo. ¡No sé cómo hacen! Flor, ¡sos una leona! ¡Bienvenido hijo! ¡Te amamos!”.

Una de las fotos de León que compartió su padre, Andy Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff anunció el nacimiento de su hijo León.

Recordemos que en agosto de 2016, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se convirtieron en papás de Helena, la primera hija de la pareja, y a ahora la familia está feliz con la llegada de un nuevo integrante.

Seguramente, el conductor tendrá energía renovada para volver a liderar el rating, tras ser vencido por Mirtha Legrand en su regreso a la televisión.