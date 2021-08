Vicky Xipolitakis decidió comenzar a estudiar en la UBA: ¿qué carrera eligió?

Vicky Xipolitakis anunció esta semana que comenzó a estudiar en la UBA. Lo hizo posteando un video en su cuenta de Twitter de una de sus clases de oratoria. "Estoy muy contenta de volver a estudiar, de mejorar mi parte intelectual, de poder abrir más mi cabeza, de mejorar y poder crecer. Gracias a la profesora por este excelente curso de Oratoria. Las inscripciones están abiertas, los cursos son online!", escribió la mediática junto a las imágenes.

Luego, al aire de Cortá por Lozano, Vicky sumó detalles de su experiencia como estudiante. "Volví a estudiar. Me siento muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Me anoté en estos cursos de la UBA, tengo una profesora y unos compañeros muy maravillosos que me contienen. Están todos muy concentrados, es todo por Zoom", explicó.

Además, destacó que una de las cosas que aprendió en lo que va de la cursada es la importancia de la imagen. "Muchas veces no nos estamos adecuando a lo que queremos transmitir desde la vestimenta y se pierde el foco", señaló Xipolitakis.

Recordemos que Vicky protagoniza actualmente una nueva disputa judicial con su ex esposo, Javier Naselli. En este contexto, la Justicia pidió una pericia psicológica para ambos, cuyos resultados se dieron a conocer esta semana. Según el documento, que reveló Carlos Monti en Nosotros a la mañana, Xipolitakis es "organizada, perfeccionista, predecible".

"Se trataría de una persona con estimulación constante. Necesita de la admiración y aprobación de los otros que en ocasiones puede adaptar su conducta a lo que los demás esperan de ella para tener su aprobación", agregó el periodista.