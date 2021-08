Mirtha volvió a su programa y estas fueron sus primeras palabras

El clásico programa que conduce Mirtha Legrand desde hace varios años había pasado a estar conducido por su nieta Juanita Viale por razones de prevención y cuidado en torno a la pandemia de covid-19. Luego de varios meses, casi dos años, la diva de los almuerzos volvió a su programa.

Cabe recordar que Chiquita solo conducirá este sábado, más allá de sus planes de volver a la televisión cuando pase el frío, así que es probable que en la primavera esté a cargo de algunos especiales.

Por su parte, Juanita Viale hizo una videollamada minutos antes de que saliera Mirtha. Allí, sostuvo: "Estoy haciendo la cuarentena y vos saliste a salvarme. Sé que estás nerviosa y tenés miedo, pero vos sabés cómo hacer esto así que solo quiero desearte lo mejor. Todo va a salir bien". Además, agregó "vas a estar en tu mesa en tu trono, tenés unos tremendos invitados, así que te va a ir muy bien. Te quiero mucho", concluyó.

Juanita Viale le envió todo su amor y energía

Por su parte, Mirtha comenzó agradeciendo y diciendo que estaba muy emocionada. "No me emocionen tanto porque no quiero llorar".

Mirtha dijo estar muy emocionada y que "la mejor terapia" es el trabajo

Además, remarcó estar en otro estudio. "Este es un nuevo estudio, en el que no he estado nunca". Y llevó detalles de lo que había sido su cuarentena: "estuve más de 300 días encerrada, sin salir siquiera al balcón".

Además, dijo: "Soy una mujer muy mayor, pero soy muy vital, por eso me gusta salir, disfrutar, estar con amigos. Por eso mi doctor me dijo que vuelva a trabajar, que esa es la mejor terapia".

De esta manera, Mirtha volvió a estar en la pantalla, en la que expresó toda su emoción y entusiasmo por estar de nuevo conduciendo su clásico programa.