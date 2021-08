El gesto de la China Suárez hacia Benjamín Vicuña que dejó a todos sin palabras

El viernes pasado, Benjamín Vicuña anunció en su cuenta de Instagram la separación de Eugenia La China Suárez. Tras dejar pasaran unos días, la actriz aclaró que había sido una decisión de ella terminar con la relación. Ahora, un gesto de Suárez en Instagram sorprendió a más de uno.

Es que la actriz volvió a publicar una foto junto junto al actor chileno, algo que no ocurría desde febrero de 2021. Pero no se trata precisamente de una imagen en el marco de la intimidad familiar, sino laboral. Los actores son los protagonistas de Terapia Alternativa, serie que estrenará el próximo 24 de septiembre por una plataforma de streaming. En esta ficción, Eugenia y Benjamín se pusieron en los roles de una pareja de amantes que busca distanciarse para poder tener felicidad en el matrimonio de cada uno.

En este contexto de promoción, la China subió la imagen oficial de la serie donde se la ve sentada sobre el regazo de Vicuña. "¡Cada vez falta menos! El 24 de septiembre llega Terapia Alternativa. No se la pierdan!", escribió la China en el posteo, en el que no etiquetó a su ex y también cerró la publicación a los mensajes de sus seguidores, evitando todo tipo de comentarios.

Por su parte, y siguiendo la campaña obligatoria de promoción, Benjamín optó por compartir una video protagonizada por varias figuras nacionales (Guillermo Francella, Adrián Suar y Natalia Oreiro, entre otros) contando detalles sobre la programación de la plataforma.

"¡Se viene @starplusla! Faltan 4 días para descubrir más de lo que les gusta. Y este 24 de septiembre estrena la nueva serie exclusiva, #TerapiaAlternativa", publicó el actor chileno en su cuenta de Instagram.