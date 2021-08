Guido Süller reveló detalles de su relación con Ricardo Fort

Desde hace semanas, el anuncio de la serie de Ricardo Fort generó un gran revuelo. Varios de los que estuvieron cerca del empresario durante el período de mayor exposición mediática de El Comandante salieron a hacer declaraciones. Uno de los que, hasta el momento, no había dicho nada era Guido Süller, quien conoció al chocolatero mucho tiempo antes de que se hiciera famoso.

Invitado al piso de Nosotros a la mañana, el hermano de Silvia, aunque trató, no se guardó nada. "¿Te convocaron para hablar en la serie de Fort?", le consultó Carlos Monti. "Esa es la única pregunta que no puedo contestar", respondió él dejando entrever que si había sido convocado.

De inmediato, sobre su participación en la tira, expresó: "Me gustaría porque soy el único que lo conoció en la adolescencia. Estuve un año y medio con él. Fue un flechazo en el boliche Bunker".

"Pasa que yo soy el único que lo conoció de adolescente", enfatizó y reveló: "Éramos dos jovencitos soñando con ser famosos e inolvidables; él quería ser cantante y yo actor. Nos sentábamos en el cordón de la vereda y él me cantaba y yo actuaba. No tenía un centavo, salvo cuando le afanaba el auto al padre y nos íbamos a uno de los departamentos".

Ricardo Fort y Guido Süller

Además, dejó en claro que si no hay dinero de por medio, no será parte de la biopic. "Creo que me tienen que pagar porque ellos van a ganar. No es justo que los que participemos no ganemos un centavo", remarcó.