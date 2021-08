Cansada de las críticas, Stefi Roitman salió en defensa del clan Montaner

Stefi Roitman salió en defensa de la familia Montaner tras la cantidad de críticas que reciben a diario en las redes sociales. Recordemos que tanto Ricardo Montaner como Mau y Ricky forman parte del jurado de La Voz Argentina, el programa más visto de la televisión argentina, y eso lo ubica en un lugar de exposición constante. Además, la novia y futura esposa de Ricky, es la host digital del reality de Telefe, algo que también abre el debate ya que su futuro suegro, su cuñado y su pareja forman parte del programa.

Sin mostrar ningún tipo de enojo, la modelo defendió la unión familiar: "¡Aguante la secta!", disparó en diálogo con Intrusos haciendo referencia al término con el que tildan al clan Montaner en Twitter de manera despectiva. Además, Stefi aclaró que pese a las críticas que reciben todos disfrutan de trabajar juntos en La Voz. "Es un honor y un placer", cerró describiendo con cariño su rol en el certamen del que también participa Jazmín "Jacinta" Sandoval, su amiga.

Recordemos que la modelo todavía no es considerada parte de la familia Montaner. "Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe", lanzó a principios de agosto Ricardo Montaner. Aunque se haya comprometido en septiembre pasado con Ricky, hasta que no se concrete la ceremonia todo seguirá igual. Además, en noviembre pasado, el jurado de La Voz Argentina había revelado que su novia no formaba parte del grupo de WhatsApp. "Camilo entró cuando se casó con Evaluna", señaló.

Stefi junto a Ricky, su futuro esposo.

Fue la propia Stefi quien habló del tema en Flor de equipo. "Hay un chat con toda la familia que hasta que no estemos casados no me van a agregar. Son esos grupos que van sumando gente a lo largo de los años. Yo solo estoy en un grupo con los más íntimos", reveló.