Mica Viciconte reveló una vergonzosa intimidad de Fede Hoppe: "No sé si puedo contarlo"

Anoche, Mica Viciconte fue invitada por la pareja integrada por Lio Ferro y Judi Kova a sumarse al ritmo de la salsa de a tres en La Academia de Showmatch. Antes de comenzar con la performance, la ex Combate le reveló a Marcelo Tinelli una intimidad sobre Federico Hoppe, productor del certamen emitido por El Trece.

El conductor le consultó a la modelo cómo lleva su relación con Fabián Cubero y le consultó: "¿Casamiento no?". Y Mica respondió: "No, no quiero". A lo que Marcelo opinó: "Se nota que se llevan bien. Él me cae muy bien. A vos no te conozco tanto, pero veo que tienen una linda pareja. Se llevan muy bien".

"Maca Rinaldi les pone: 'Lindos. ¡Felicidades!'. Hoppe, ¿son amigos de ellos?", le consultó el conductor a Fede tras el comentario de la novia del productor del programa. Sin emitir palabra, el productor afirmó con su cabeza. Y Tinelli reaccionó: "Ah, se ven, salen a comer".

"Sí, Maca y Fede han venido a comer a casa y nosotros hemos ido a su casa, pero lo que pasa es que Hoppe no cocina", reveló la modelo. Luego, Mica completó la anécdota: "No sé si puedo contarlo, lo invitó a Fabián a comer. Estaba Maca, todo divino. Y le dice a Fabián 'ahí tenés la parrilla. Yo compré toda la carne'. Fabián tuvo que hacer el asado. Él le alcanzó las cosas para el fuego, pero no hizo un carajo".