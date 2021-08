Furor mundial por el histórico anuncio de la vuelta de ABBA

Este jueves, la legendaria banda sueca ABBA lanzó un histórico anuncio en la red y se desató un auténtico furor mundial alrededor del esperado regreso de las leyendas del pop. El cuarteto está preparando desde hace tiempo un espectáculo llamado Voyage que incluirá nuevas canciones, y ya están listos para dar el puntapié inicial la semana que viene.

El posteo que compartieron este jueves consta de una imagen sobre fondo negro, con la palabra ABBA en amarillo levemente anaranjado y al lado, en blanco, la palabra Voyage. Además, en el anuncio se puede leer la fecha 02.09.21 y la invitación “Join us abbavoyage.com”.

El anuncio de ABBA que sorprendió al mundo.

Recordemos que pasaron cuatro décadas desde el último álbum de estudio de ABBA, que se llamó The Visitors. Luego, en 1982 la banda estrenó algunos singles y entró en un largo silencio, con la eterna expectativa de millones de fans por un glorioso retorno que finalmente se concretará en los próximos días.

El espectáculo con el que el combo sueco desembarcará en varias ciudades del mundo consiste en un gran show holográfico que se comenzó a diseñar en 2016. Desde 2018, ABBA volvió a los estudios para grabar nuevas canciones que estarán incluidas en el espectáculo en el que los integrantes del cuarteto no se presentarán de manera presencial sino a través de “avatars”

Los integrantes de ABBA, en 2016.

La última vez que se vio a la banda reunida fue en 2016 en un evento privado. “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” son dos de los títulos que formarán parte de las cinco de canciones que el grupo sueco espera estrenar en los próximos meses.