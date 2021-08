Cinthia Fernández confesó el inesperado accidente íntimo que tuvo en plena acción en la cama

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores en la red cuando confesó el inesperdo accidente íntimo que tuvo en plena acción en la cama. Junto a sus compañeras, en un vivo por Instagram que hicieron durante una pausa Los ángeles de la mañana (eltrece), la panelista dio detalles de su particular anécdota.

“Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, contó Cinthia Fernández. A lo que Mariana Brey respondió: “No queremos saber con quién estabas…”. A lo que la precandidata a diputada aclaró: “Con el padre, con el progenitor”, indicando así que el episodio fue con Matías Defederico.

"Me hizo 'crack' el diente, por hacer mucha fuerza. Me hizo 'crack' la paleta, porque yo ya la tenía arreglada. Cuidando a mi primita cuando era chiquita se me partió y tenía un arreglo de porcelana, ese día teniendo sexo, como que apreté un montón e hice ‘aghhh’. Casi me ahogo con el diente”, detalló la integrante de LAM.

Finalmente, Cinthia Fernández reveló: "Y me pinchaba aparte algo en la garganta, y yo hacía 'aghnh, aghhh’, y él no reaccionaba. Al final escupí, salió eyectado el diente y quedé como la Chilindrina”.