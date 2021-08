La reacción de Mica Viciconte luego que Nicole Neumann calificara de "rata" a Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen disputando en la Justicia sus diferencias tras divorciarse en 2017. Desde la separación, nunca pudieron mejorar su vínculo y a los escándalos mediáticos de ambos se fueron sumando diversas denuncias, cautelares y juicios en relación a los bienes, tenencia de sus hijas y cuota alimentaria.

Luego que informaran en Los Ángeles de la mañana que el ex jugador había sido sobreseído en una causa que le inició la modelo. Tras las repercusiones de la noticia, fue la mismísima Nicole quien aclaró que Poroto no le ganó ningún juicio. "Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu", disparó para luego agregar: "Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo. Siempre inventa algo insufrible para perseguirme".

Ahora fue el turno de Mica Viciconte, quien se volcó a las redes sociales para dar su opinión sobre los dichos de la modelo. "Hay una cautelar y hasta el día de hoy la sigo respetando. Por favor entiendan que si no respondo es porque no me interesa. Estoy muy bien así y feliz. No hace falta aclarar nada", comentó la actual pareja de Cubero en Twitter. Para finalizar, reveló: "Cualquier cosa busquen los archivos donde van a poder ver que no hablé nunca más desde el día que me llegó la cautelar. De mi relación actual o de otra cosa no hay ningún problema en poder charlar. Besos que tengan un hermoso día".

Tras publicar los mensajes en la red social del pajarito, la ex Combate dio un móvil con el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América. "Nosotros hasta el día de hoy estuvimos haciendo todo perfecto. Sin hacer nada. Sin llevar ni traer información. No lo hacemos", comentó Mica.