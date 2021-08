L-Gante causó furor durante su presentación en La Academia

L-Gante cumplió su promesa de ir a visitar a Marcelo Tinelli a los estudios de El Trece una vez que regresara al país de su gira por España. El cantante del momento, que fue recibido en su General Rodríguez natal por una multitud, cantó en La Academia de ShowMatch algunos de sus éxitos, hizo bailar al conductor, contó el origen de su nombre y presentó a su madre en sociedad.

El músico llegó acompañado por su staff y su mamá, quien contó que le puso Elián porque nació durante la época en que conmocionó al mundo la historia del niño cubano conocido como el "balserito". También, ella fue la responsable de su nombre artístico. "Ella me descansaba. Usaba bermudas, medias, pantuflas", explicó el músico sobre su madre que irónicamente le decía que vestía de manera elegante.

"Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre le busqué la vuelta. Mi mamá trabajó toda su vida. Estuve solo en casa, o vagando en la calle, no tuve padre, pero todo me llevó a no decepcionar a mi mamá", afirmó el músico. "¡Ahora, que se arme la pachanga!", exclamó y puso a todos a bailar. Hasta Marcelo se animó a dar unos pasos.

Antes de la despedida, quedó tiempo para un obsequio para el conductor. "Me estaba olvidando del regalito", reveló y le acercó un paquete. Adentro, el perrito malvado, un código dentro del estilo de L-Gante y una alusión al tema que el artista grabó con Pablo Lescano y Damas Gratis.

"Hoy la rompe en Showmatch, mi querido L-Gante. Que capo sos, por Dios", había adelantado Tinelli en sus redes sociales junto a un foto con el cantante. Luego sumó otra agradeciéndole la visita. "Te quiero perrito malvado".