Tras el escándalo por cazar animales, Victoria Vannucci abrió un inesperado negocio

Victoria Vannucci está haciendo una nueva vida en Estados Unidos tras separarse, y alejarse de toda polémica mediática.

Recordemos que la ex de Matías Garfunkel participó de actividades caza de animales en un safari, que le valieron un fuerte repudio. Pero ahora todo eso quedó atrás con un radical cambio de filosofía, ya que recientemente abrió un restaurante vegano en la ciudad de San Diego llamado “Pachamama”.

Pachamama, el restaurante vegano de Victoria Vannucci en San Diego.

“Cuando me vi en esas fotos me di cuenta de que era hora de un cambio serio. Fueron tres años de trabajo duro y honestidad. Matías [Garfunkel] venía de una familia donde la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui, aunque yo jamás le disparé a nada”, contó la empresaria en diálogo con una revista norteamericana.

Vannucci se replanteó tanto su estilo de vida que terminó haciéndose vegana y dedicándose consumir solamente los alimentos que cosecha en su huerta.

Inspirada en la cocina de la región amazónica de América del Sur y asociada con el chef estadounidense Ernesto Moreno, Victoria le dio forma a su emprendimiento gastronómico “Se enfoca en darle a nuestra comunidad una experiencia del Amazonas a través de la belleza y vitalidad de su cocina y cultura”, le explicó a Locale Magazine. “No debería ser una experiencia ‘única’ o ‘de vez en cuando’. Queremos que la gente venga a comer todos los días”, expresó.