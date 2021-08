Salió el nuevo tráiler de Spider-Man, pero no muestra lo que los fanáticos más esperaban

El tráiler de Spider-Man: no way home (Sin camino a casa) fue estrenado durante la noche del lunes y dejó a casi todos los fanáticos en estado de éxtasis. Y ese "casi todos" hace referencia a los pocos que se mostraron molestos por una omisión imperdonable por parte de Sony y Marvel.

Lo que sucedió es lo siguiente: según se rumorea -en base a algunas filtraciones y teorías varias- durante esta película se verán algunos Spider-Man del pasado. Todo parece confirmarse durante los 3 minutos del avance, ya que la presencia de Doctor Strange y otras imágenes demuestran que el Multiverso será parte de la trama.

Este concepto indica que durante No way home habrá entrecruzamiento de diferentes universos, lo que llevará a la aparición de distintas versiones de Spider-Man. La franquicia ya lo había introducido en la película animada Spider-Man: into de Spider-Verse, que se transformó en un tremendo éxito de taquilla y entre los fans.

¿Qué le faltó al tráiler de la última película de Spider-Man?

Los reclamos llegaron por una razón muy específica: el avance no confirma la presencia de Toby Maguire y Andrew Garfield, quienes ya encarnaron a Spidey en ocasiones anteriores.

Pero ya se sospecha que hay una razón más que comprensible para esta omisión: el teaser que se estrenó ayer es sólo el comienzo de la campaña de publicidad oficial para la película, y para comenzar este camino eligieron enfocarse en otro asunto urgente. Es por eso que se exploran las consecuencias de la revelación de identidad de Peter Parker en el final de Far From Home.

Algunos de los traspaso de universo se hacen patentes durante el avance. Por ejemplo, las bombas goblin que se ven son las mismas que el Duende Verde de William Dafoe utilizó en el 2002. También se puede ver a Alfred Molina regresar a su papel de Doctor Octopus, que ya interpretó en el 2004.

Spider-Man: sin camino a casa es probablemente la producción más esperada de Marvel para este año. En ella se verá un poco más de cómo quedó la Tierra después de los eventos presentados en Avengers: Endgame.