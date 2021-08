La Voz Argentina: comenzaron los octavos y dos integrantes del team Lali Espósito quedaron eliminados

Este lunes comenzaron los octavos de final de La Voz Argentina. Luego de los playoffs, ya estaban elegidos los clasificados a la próxima instancia: seis participantes por cada equipo. Cada uno de los grupos quedará con cuatro integrantes y los 16 participantes que avancen formarán parte de los shows en vivo e irán pasando de instancia hasta que solo uno se consagrará como ganador del reality de Telefe.

Anoche, le tocó al team liderado por Lali Espósito. La primera en presentarse a los ensayos fue Margarita López, con "Bette Davis Eyes"; en segundo lugar llegó Nicolás Olmedo con "Irresponsables"; más adelante fue Esperanza Careri quien interpretó un clásico como "I Will Always Love You"; Azul Masjuan fue por un ícono de Queen como Don´t Stop Me Now"; Santiago Borda emocionó con "Recuérdame", la canción que formó parte de la banda sonora de Coco; y finalmente Paula Chouhy eligió "Main in the Mirror".

Lali Espósito fue la encargada de anunciar los dos participantes que serían eliminados del certamen: Masjuan y Careriy. Muy afectada por la decisión, la jurado lamentó la decisión: "¡No me puteen, son increíbles!".

Lali junto a los cuatro participantes de su equipo que siguen en competencia.

Recordemos que La Voz Argentina tendrá su gran final el domingo 5 de septiembre, según informó Diario Show. No obstante, cabe señalar que la fecha podría sufrir modificaciones debido a los regresos de participantes. Lo cierto es que una vez que finalice el exitoso reality de Telefe será el turno de Bake Off, que espera tener su inicio el próximo 6 de septiembre.