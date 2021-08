Fabián Cubero le ganó un juicio a Nicole Neumann y ella lo trató de "rata" en televisión

Hace un par de años, Nicole Neumann inició una acción judicial contra Fabián Cubero después de ir al departamento donde él vivía y no encontrar a sus hijas en el horario acordado. El exfutbolista fue sobreseído en el juicio, y la modelo reaccionó con indignación.

Recordemos que Cubero no se quedó atrás y también accionó contra Neumann por llevarse a sus hijas a Estados Unidos para cuando ella celebró sus 40 años, situación en la que el ex de la panelista no estaba de acuerdo debido al aumento de contagios de coronavirus en el país del norte.

Enojada, Nicole Neumaann se comunicó vía mensaje con Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece) y expresó: “No me ganó ningún juicio; yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia. Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu [Urcera, su novio]”.

Además, Nicole aremetió: “Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo. Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”.