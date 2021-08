El contundente reclamo al aire de Marcelo Longobardi tras su cruce con Jorge Lanata

Este martes, Marcelo Longobardi lanzó un contundente reclamo al aire de Radio Mitre tras su cruce con Jorge Lanata. Recordemos que la tensión entre ambos conductores derivó en la eliminación del pase entre ambos.

Tal cual anticipó MDZ Online el jueves pasado, Longobardi se encuentra en Nueva York y desde ahí manifestó su malestar con la emisora a la cual según una fuente cercana al periodista renunciaría próximamente.

“Quisiera pedirles disculpas a los oyentes de Radio Mitre porque me he visto enredado en un problema de trabajo; pensaba que podía, como he hecho en varias oportunidades, hacer mi programa de radio normalmente mientras trabajaba para la televisión de los Estados Unidos, y esta vuelta no lo pude hacer, porque me vi desbordado por el trabajo, la verdad que se me complicó”, señaló Longobardi este martes.

Luego, en un tono cortante, el conductor sentenció: “Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debiera ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando, pero eso es un tema que dejaremos para más tarde o para la semana que viene”.

A su vez, recordemos que recientemente Jorge Lanata no tuvo reparo en decir cuál es el "problema" que tiene Marcelo Longobardi, por el cual en varias oportunidades le ha entregado el aire con demora “Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás”, dijo Lanata cuando Juana Viale le preguntó por los roces entre ambos. “Mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las 10 y 20, entonces me comía media hora”, expresó el líder de PPT en diálogo con Juana Viale.