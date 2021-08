Adiós, Charlie, tu legado será eterno

La estrella de rock que se caracterizó por no actuar como una. De tocar en pequeños clubes de Jazz en Londres, pasó a conmover a millones de almas alrededor del mundo. Charlie Watts, falleció a sus 80 años y su legado será recordado por sus más fieles admiradores -especialmente en Argentina-, pero también por el universo musical que lo tendrá siempre en la gloria.

Charlie Watts durante los inicios de la banda.

En sus inicios, el mítico baterista tocaba ocasionalmente en bandas dentro del circuito del Rythm & Blues, principalmente en Blues Incorporated, junto a Alexis Korner y Jack Bruce, entre otros. Mientras tanto se ganaba la vida como diseñador gráfico, sin saber que en poco tiempo se convertiría en un referente musical indiscutido.

En 1963 ingresó a The Rolling Stones, alcanzando un nivel de fama superlativo durante las primeras presentaciones del grupo en los 60' y consolidándose como ícono de la batería para las generaciones siguientes. Su particular forma de comportarse lo distinguía de los demás rockeros rebeldes de la época, que con ímpetu buscaban resaltar con movimientos bruscos. Watts, de forma discreta alcanzaba su máxima calidad sin necesidad de sobrepasarse. Su magnífica destreza y prolijidad hablaban por sí mismas.

Charlie utilizaba un set básico para tocar. No le era necesario tener un set de batería de última tecnología para destacar. Con su imponente presencia, bastaba.

El último concierto de Watts fue en Miami, Estados Unidos, en 2019. Foto: Getty Images

Watts estuvo casado desde 1964 con su amada Shirley Ann Sheperd, con quien en 1968 tuvo una hija llamada Seraphina Watts. Más allá de su papel en The Rolling Stones, Charlie se caracterizaba por ser moderado, no vestirse de forma extravagante y tampoco dar muchas entrevistas.

Incluso, Andrew Loog Oldham, ex productor de la banda, manifestó en sus memorias publicadas que "a diferencia de los otros cinco que no tenían saco, él tenía los dos botones superiores del suyo meticulosamente abrochados por sobre una pulcra camisa de cuello con botones y una corbata".

Increíblemente, su fallecimiento se da el mismo día que el 40 aniversario del álbum Tattoo You. Un disco en el cual Watts se destaca por crear un clima de frenesí en su lado A, con Start Me Up a la cabeza y un lado B con una cara mucho más avocada a la tranquilidad.

En el marco de la gira Stones No Filter 2021 a realizarse en septiembre; Jagger, Richards y Wood tendrán su primera gira sin Watts, quien previamente había avisado que no formaría parte. En reemplazo estará Steve Jordan, colaborador de la banda desde la década de 1980. Charlie Watts, Ron Wood, Keith Richards y Mick Jagger.

En Argentina, los Stones fueron, son y serán una especie de culto religioso. La "patria Stone", como suele ser denominada, recordará siempre al baterista de la banda que marcó un antes y un después en la música. Las anécdotas sobran, las vivencias con los Stones, también. Mientras tanto, la devoción seguirá siendo la misma y Watts pasará a estar en la memoria de todo aquel que alguna vez encontró refugio con su música.