Paula Chaves rompió en llanto delante de su hijo y el niño tuvo una particular reacción

Paula Chaves compartió un particular momento en la red en el que rompió en llanto delante su hijo, y el niño tuvo una particular reacción.

El pequeño Baltazar, de cuatro años, le dijo unas cariñosas palabras a su madre, y la conductora no pudo contener las lágrimas. En medio de las grabaciones de la tercera temporada de Bake Off (Telefe), Paula dedica su tiempo a sus hijos, Filipa, Olivia y Baltazar.

A su vez, la esposa de Pedro Alfonso se encuentra muy movilizada por volver a la pantalla chica tras dos años de ausencia. En el video que subió junto a su hijo, se los ve sentados en el sillón, abrazándose. “¿Te gusta estar pegadito a mamá?”, pregunta Chaves. A lo que el niño responde con ternura: “Sí. Ma, te amo”.

Paula Chaves y un emotivo momento junto a su hijo Baltazar.

Envuelta en una profunda emoción, Paula abrazó al pequeño y entonces Baltazar agregó: “Hola mamita linda de mi corazón". En ese momento, la conductora no pudo contener las lágrimas. “¿Estás llorando?”, preguntó el chico y al ver que su madre asintió, tuvo una particular reacción y le dijo: “Ay, no, entonces no sos mi corazón. No llores”.

Finalmente, Paula Chaves contestó: “Me emocionás con las cosas que me decís, y estoy puérpera todavía”.