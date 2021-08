La reacción de Piñón Fijo por un seguidor que filtró una foto suya sin maquillaje

Piñón Fijo recordó su furiosa reacción luego de que un seguidor filtre una imagen suya sin maquillaje. El entrañable ídolo infanti dio detalles de la situación durante una visita al programa Los Mammones (América).

Un panadero de Tolhuin, Tierra del Fuego, reconoció al payaso y le pidió una foto, pero no respetó el pacto que hicieron y la expuso en su local. Recordemos que Piñón Fijo nunca se muestra en público con su rostro al natural para conservar la ilusión de los niños.

Piñón Fijo en Los Mammones.

“[El panadero] tenía una obsesión bastante grave con Graciela Alfano. Tenía empapelada la panadería con fotos de Alfano. Parece que tenía problemas con la mujer y empezó a poner otras de famosos para matizar un poco el problema. De Río Grande a Ushuaia pasás por Tolhuin. Era muy paradigmática la panadería, iban los turistas… Él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo. Me pidió de sacarme una foto y yo le dije: ‘No estoy maquillado, no te va a servir, no me va a servir a mí', contó el artista sobre el episodio.

Finalmente, Piñón Fijo mostró su enojo por la traición del panadero. “Le dije: ‘¿Esto queda entre nosotros?’. ‘Sí, por favor’. A la semana me empezaron a llegar fotos de toda la gente que pasaba por Tolhuin diciéndome: ‘Eh, te conozco sin maquillaje’. El planteo no era por mí, sino porque es la imagen de un personaje que le gusta a los niños. Siempre les digo: ‘Haceme la gauchada, por favor’. Ellos te dicen: ‘Quedate tranquilo que no va a pasar’. El 99,9% de la gente lo entiende, menos el panadero de Tolhuin”, expresó.