La reacción de Hérnán Drago tras recibir una propuesta millonaria desde la política

Hernán Drago hizo una contundente confesión este sábado en La noche de Mirtha (eltrece). El modelo contó que una vez recibió una millonaria propuesta para participar en un spot político, y reveló cuál fue su reacción frente a tal ofrecimiento.

Luego de que Juana Viale le preguntara a su invitado si es verdad que le propusieron un millón y medio de pesos desde la política. "Por un spot político de 15 segundos de tal partido. No, hay cosas que para mí tienen valor, no precio. Entiendo porque es parte del sistema. Por eso soy vehemente y trato desde un lugar sano no involucrarme. Eso me entró por un oído y me salió por el otro. Si te ponés a investigar: ¿de dónde salió ese palo y medio?".

Luego, el modelo agregó: "Agradezco el cariño de la gente el cariño desde un programa de televisión, y un político entendió: a este pibe la gente le cree, ofrecele plata para juntar votos".

En un tono más marcado, Hernán Drago enfatizó: "¿Pero qué les pasa? Entiendo que les funciona porque mucha gente habrá comprado con esos intereses votos de otros. Por eso es que digo, no funciona, capaz hay otros que dijeron que sí. No fue alguien vigente hoy en día, fue un llamado de parte de".