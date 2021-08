Marcelo Tinelli ubicó a un miembro de Showmatch tras piropear a Guillermina Valdés

Guillermina Valdés volvió a ser parte del jurado de La Academia de Showmatch tras la ausencia por maternidad de Pampita. Tras el regreso de la modelo al certamen, la pareja de Marcelo Tinelli quedó como parte estable junto a Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

En este contexto, este viernes, y como cada noche en la apertura del ciclo de El Trece, Marcelo presenta a cada miembro antes de dar comienzo a una nueva gala. Sin embargo, un comentario de Martín Salwe sobre cómo estaba vestida Guillermina le valió una advertencia en pleno vivo.

"Diosa, increíble. ¡Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdés!", presentó Tinelli antes de que la jurado luciera su sensual look. "¡Qué bomba!", comentó el locutor. Rápidamente el presentador puso en duda su participación en la salsa de a tres con Jujuy Jiménez: "Usted no va a llegar a bailar. Si sigue diciendo estupideces no va a llegar a bailar".

Recordemos que este 2021 se ha convertido para Marcelo Tinelli en una temporada complicada. Su regreso a la televisión no viene superando las expectativas del conductor. Es por eso que decidió tomarse unos días de descanso en Ushuaia. Tinelli viajó junto a Guillermina Valdes y su hijo Lorenzo para disfrutar del fin de semana largo en la nieve.