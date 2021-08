La Voz Argentina: Qué dijo Jazmín Sandoval sobre la supuesta pelea con Jessica Amicucci

En la semana surgió el fuerte rumor de una fuerte pelea en La Voz Argentina entre dos participantes. Jéssica Amicucci y Jazmín Sandoval se habrían enfrentado a golpes de puño luego de haber batallado cara a cara en la instancia de knock out.

Tras las repercusiones de la polémica, Nicolás Olmedo, otro participante del reality de Telefe, citó en una de las publicaciones de redes sociales sobre el incidente supuestamente ocurrido. "Casi literal, 100% real, no fake", comentó en su cuenta de Twitter.

Jacinta fue quien decidió dar por terminado los rumores y realizó un descargó a través de su cuenta de Instagram. "Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento con Jéssica", dijo la cantante.

Jazmín Sandoval

"Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, porque es profesora. Yo le hice sus cejas, intercambiamos data. Así que les dejo nuestra charla después de nuestro knock out para que dejen de hablar boludeces", reveló Sandoval.