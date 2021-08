Tras el anuncio de separación, Sandra Borghi tildó de "machirulo" a Benjamín Vicuña

Esta mañana, Benjamín Vicuña anunció su separación de la China Suárez. Tras las repercusiones de la noticia, en Nosotros a la Mañana analizaron las posibles causas que derivaron en la sorpresiva decisión.

Sandra Borghi fue quien no dudó en calificar al actor de "machirulo" cuando Carlos Monti le recordó que a él le molestaba el desorden. "Él en un posteo le pone ‘qué lindos ojitos’. Me da que no se terminó el amor. Me parece rarísimo", dijo la periodista.

Fue entonces cuando Monti puso recordó pasadas declaraciones del actor sobre las discusiones que tenían a diario con la actriz "En una de las separaciones, Vicuña se quejaba del desorden que había en la casa y la China se defendía diciendo 'yo trabajo, tengo que hacerme cargo de los chicos'".

Ante el comentario de su compañero, Borghi reaccionó: "¿Pero no hay empleadas en la casa? Plata tienen". Y el periodista agregó: "Hay empleada, pero parece que a Vicuña no le gusta el tema de las empleadas, que prefiere que la China cocine, que lo reciba con la ropa de cama".

Al escuchar estas declaraciones, Borghi disparó sin filtro: "¿Me estás cargando? ¡Es tremendo! Es medio machirulo el comentario".

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor chileno en sus redes sociales. "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias", agregó en sus historias, mientras que su ahora ex pareja aún no se expresó al respecto.