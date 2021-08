Laura Ubfal se indignó con Marcela Tinayre y realizó un contundente descargo en vivo

Al igual que Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en Radio Mitre, Marcela Tinayre y Laura Ubfal tuvieron sus roces en la pantalla chica. Resulta que las mujeres comparten canal en KZO y la hija de Mirtha Legrand en reiteradas ocasiones le ha entregado tarde el espacio a la periodista de espectáculos.

Marcela Tinayre

Indignada, la conductora de Gossip decidió hacer visible su molestia y no se guardó nada frente a las cámaras. "Ya lo estoy llamando a Jorge Lanata a ver si tiene tanto poder como tuvo para que frenen a Longobardi a ver si la puede frenar a Marcela Tinayre que entregó 8 minutos tarde", comenzó diciendo.

Con la ironía que la caracteriza, agregó: "Las pobres productoras le decían 'Marcela, estás pasada'. ¡Qué divertido!".

Y sumó: "Un challenge divertidísimo. Una divina. Pero bueno, está en Paris, y ya les dije que no hay relojes en Paris". Además, la comunicadora señaló que hizo visible el episodio por los reclamos de la audiencia. "Yo lo digo porque nosotros también tenemos un público que se queja y mucho, pero no se puede hacer nada. Marcelita no quiere entregar y no hay otra", manifestó molesta.

Marcela Tinayre no respeta su horario en el canal KZO

No es la primera vez que las mujeres protagonizan un conflicto. En 2019 Tinayre destrozó a Ubfal por una información que brindó y parecía que habían limado asperezas el año pasado cuando Marcela felicitó a Laura por haber cumplido 100 programas al aire.