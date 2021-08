La ácida teoría de un periodista sobre el conflicto de Lanata y Longobardi

Días atrás, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi protagonizaron un momento muy tenso al aire de Radio Mitre que dejó en evidencia la mala relación que tienen. El conductor de PPT se hartó de la falta de respeto de su colega por entregarle siempre tarde el espacio radial y no pudo ocultar su enojo.

Para evidenciar su malestar, Jorge optó por quedarse en silencio el mismo tiempo que Marcelo se demoró en cederle el micrófono. "Jorge está pero va a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron", expresó el comunicador.

Juana Viale y Jorge Lanata

El sábado pasado, Lanata estuvo como invitado de lujo en el programa que conduce Juana Viale y habló sobre el tema. "Marcelo tiene un problema, y es que avanza sobre el programa de los demás; mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las diez y veinte, entonces me comía media hora", expresó en el ciclo de Mirtha Legrand.

Y explicó: "No hacemos más el pase y está todo bien, a mí el me cae bien, está todo bien, pero tampoco quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita".

Daniel Ambrosino

En la semana, no hubo quien no opinara sobre la gran pelea y así es como Daniel Ambrosino lanzó una ácida teoría sobre el enfrentamiento de los periodistas. "Para mí es prensa, si es como dice Lanata que se llevan bien y no tienen problemas personales, lo pueden hablar. ¿La protesta la tiene que hacer al aire y pública de esa manera? Todos necesitan prensa, siempre viene bien. Hace diez minutos que estamos hablando de esto ¡Es prensa! ¡Les sirve!", disparó en El Show de los Escandalones el comunicador.