El pedido que la madre de Chano Charpentier le hizo a Luis Ventura

Una semana atrás, se conoció que Chano Charpentier sufrió un brote psicótico en su casa y debido a la resistencia que presentó para que lo medicaran, recibió un balazo de un uniformado el cual le trajo grandes complicaciones de salud. Además, se dijo que durante el episodio, el artista había golpeado a su madre.

Durante los últimos días no hubo quien no hablara sobre este tema en los medios y también sobre las adicciones. Ahora, en la última emisión de Secretos verdaderos, Luis Ventura realizó un informe sobre el cantante y recorrió distintos momentos difíciles a los que tuvo que hacerle frente durante su vida.

Mientras trascurría el programa, Marina, la madre del ex líder de Tan Biónica le envió un mensaje al conductor y a la producción del ciclo con un contundente pedido. "Hola soy Marina, la mamá de Chano. Agradezco que hablen el tema con respeto", comenzó diciendo.

Y continuó: "Pero aclaren que mi hijo no me pegó. No me pateó. Es mentira. Lo constató el médico legista y el fiscal. Nadie del equipo terapéutico de Chano habló ni va a hablar. Mi hijo a los 24 estuvo ocho meses internado y después cinco años limpio. Ahí logró su éxito con Tan Biónica".

El mensaje que la madre de Chano le mandó a Luis Ventura

Luego de leer el texto, Ventura expresó: "Cumplimos con leer tu mensaje. Ojalá haya sido así. Te queremos creer. La mamá de Chano considera, y tiene todo el derecho a pensarlo, que no hay que hablar, qué hay que guardarlo”.