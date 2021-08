Roberto Pettinato destrozó a Marcelo Tinelli y dijo qué debería hacer para no amargarse por su bajo rating

Este jueves en un móvil con Intrusos (América), Roberto Pettinato habló de la televisión argentina en medio de las presiones por la carrera en las mediciones. Además, el conductor lanzó un irónico comentario sobre Marcelo Tinelli, y le dijo qué debería hacer para no amargarse por su bajo rating. .

Al referirse a las complicaciones del conductor de ShowMatch (eltrece), Pettinato disparó: "Ellos saben que van a explotar... Tinelli cuánto hizo ya? nada, y eso que lo tiene al nuevo novio de Cande... yo, cuando aparece Coti me quedo ahí", despertando la risa del movilero del legendario programa de chimentos.

Luego, cuando le preguntaron si Marcelo es el mejor, Roberto no dudó en afirmar: "Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... no es de mi palo".

Finalmente cuaando le consultaron a Roberto Pettinato por el bajón en las mediciones de Marcelo Tinelli, el ácido conductor recomendó: "Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: ok papá, te amamos".