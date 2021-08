Para superar el bajón de rating, Marcelo Tinelli anunció la presencia del artistas del momento

En las últimas semanas, el cantante L-Gante se transformó en uno de los músicos más comentados en los medios de comunicación. Este miércoles, Marcelo Tinelli anunció que el artista visitará La Academia de ShowMatch en exclusiva.

Todo comenzó cuando el conductor presentó a Julieta Nair Calvo y Gabriel Rentería para comunicarles su puntaje definitivo, y aprovechó para preguntarle al coach Isaías Alegre sobre sus críticas a las devoluciones del jurado. "Amigues, no se trata de la cumbia que les gusta. L-Gante hace cumbia les guste o no ese estilo, todo evoluciona y se fusiona. Si no estaríamos escuchando aún Adrián y los dados negros, Grupo Red, Green, y toda esa cumbia… ¡Fin!", había dicho el entrenador.

"Es una cumbia diferente la de L-Gante, por ejemplo. Ayer hablé con él y L-Gante me dijo que la semana que viene va a estar acá en el programa haciendo un show en vivo", señaló Tinelli.

"Está todavía en la cuarentena, después de haber vuelto de México y el jueves hace una recorrida hasta su casa natal, que la vamos a cubrir, y la semana que viene va a venir acá a cantar", concluyó el conductor.

L-Gante en General Rodríguez. Foto: Instagram @lgante_keloke

Nació en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Tiene apenas 21 años y comenzó a incursionar en el mundo de la música cuando tenía tan solo 15, al instante en que le regalaron una computadora del programa "Conectar Igualdad". Allí grabó sus primeras canciones de la mano de su productor, DT. Bilardo.

L-Gante saltó a la fama en el 2020 tras lanzar "L-Gante Rkt" en colaboración con Papu DJ, que cuenta con más de 200 millones de reproducciones a través de YouTube.