Florencia de la V liquidó a Vicky Xipolitakis por su situación económica

Este miércoles revelaron en Nosotros a la mañana que Vicky Xipolitakis estaría por ser desalojada de su lujoso departamento en el barrio de Recoleta por una gran deuda de alquiler. "Debe más de 600 mil pesos de alquiler y por eso se le inició el juicio", informó Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

Además, sumado al juicio por desalojo se le agrega el vencimiento de contrato de alquiler. "El 30 de septiembre termina y se tiene que ir porque claramente no le van a renovar", revelaron desde el magazine de El Trece.

Tras las repercusiones de la noticia, el tema se debatió en A la tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco, y allí fue donde Florencia de la V, integrante del panel, dio su visión al respeto: "Yo lo que pienso, en general, es que... mirá la diferencia con ciertas mujeres del espectáculo: ayer estábamos hablando de Wanda Nara, cómo es la viveza o claridad o la fija que tienen algunas", comenzó diciendo.

"Vicky Xipolitakis parecía como muy viva, parecía muy inteligente. Cuando estaba con Naselli mostraba que se iba a los Hamptons, andaba mostrando una vida 5 estrellas por el mundo entero y no tiene casa. No tiene departamento y está con un hijo", disparó.

Por su parte, Vicky aseguró que no fue notificada. "Mi situación es esta", dijo en un mensaje que le envió a Noe Antonelli, panelista del programa que conduce Florencia Peña por Telefe. Y luego contó que se instaló en dicho hogar por elección de su entonces marido, quien se hacía cargo económicamente. Una vez separados, ella debió hacerse cargo de la mitad de los gastos que eran en dólares.

Vicky Xipolitakis en su departamento de Recoleta.

"De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que elegía él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata del papá. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé", aseguró Vicky Xipolitakis sobre la deuda que afronta en la actualidad.