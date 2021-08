Víctor Hugo Morales se burló de la marcha de las piedras y lo destrozaron

Víctor Hugo Morales se buró de la marcha de las piedras en su programa de radio y el impacto en la red no tardó en llegar con fuertes comentarios contra el conductor.

“Estamos en medio de esta Argentina que apuesta de vez en cuando el ridículo para sacar ventajas políticas, siempre en función de la vida y de la muerte del coronavirus. Ayer se dio la marcha de las piedras: 150 personas que eran televisadas con entusiasmo, siempre en primeros planos, para que si hay miseria no se note, porque eran muy pocos los que allí estaban”, ironizó Víctor Hugo en La mañana, el programa que conduce en AM750.

Recordemos que la convocatoria tuvo como objetivo homenajear a las más de 109.000 víctimas del Covid-19. Con una gran cantidad de piedras con los nombres de las personas fallecidas y la fecha en que murieron, fueran depositadas en la puerta de la Quinta de Olivos.

En su descargo, Víctor Hugo Morales arremetió contra los medios de comunicación. “Las personas ponían piedras alentadas por los mismos medios que idearon la marcha para prolongar los efectos de la foto de Olivos. La muerte de muchas de esas personas fue promovida, auspiciada, y empujada por los mismos medios que transmitían la marcha. Con cinismo ponían cara de angustia los conductores. Actuaciones paupérrimas porque nadie les creía a estos actores verdaderamente frustrados. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué creen que han idiotizado lo suficiente a su público como para desafiar al ridículo todos los días?”.

En las redes, la reacción de los usuarios no se hizo esperar con fuertes comentarios en contra del periodista. “Víctor Hugo ataca a los medios cuando le tiene que agradecer por ser quien es. Si los medios no publicaban la transcripción del gol de Diego a los ingleses, nadie se enteraba”, “Con lo que le pagan, ¿por qué no se retira antes de ser el único ser tan desagradable de hablar de los familiares que no pudieron despedir a sus seres queridos", “Se me agolpan los insultos y la furia, pero este tipo no vale la pena el gasto de ningún sentimiento mío. Ni siquiera la rabia”; fueron algunas de las reflexiones de los usuarios.