Escracharon a Ricardo Montaner haciendo una maniobra en La Voz Argentina

Este miércoles en Intrusos (América), escracharon a Ricardo Montaner haciendo trampa en La Voz Argentina (Telefe). En un video que pasaron en el legendario ciclo de chimentos se puede ver al integrante del jurado en una maniobra sobre la eliminación de una participante.

Rodrigo Lussich mostró el video en el que Montaner le indica con el dedo a sus hijos, Mau y Ricky, que eliminen a Bianca Cherutti. A su vez, minutos más tarde, Ricardo terminó llevándose a la concursante a su equipo.

Recordemos que recientemente Bianca quedó en el centro de la polémica cuando el cantante Nell Valenti reveló que a él, que había sido parte de Cantando 2020 igual que la joven, lo habían descartado aduciendo su participación en ese ciclo.

Durante el fin de semana, Mau y Ricky se decidieron apostar por Camila Garay para que siga adelante, pero Bianca Cherutti no llegó a despedirse ya que Ricardo Montaner presionó el botón y se la “robó”. “Es que eres muy buena. Tú no tienes idea de hasta dónde puedes llegar. Y estoy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de llevarte conmigo quién sabe hasta dónde en este programa. Bienvenida de nuevo", le dijo el integrante del jurado.