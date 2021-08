Reapareció Felipe Pettinato y rompió el silencio sobre sus adicciones

Este martes, Felipe Pettinato reapareció en televisión en un móvil con Intrusos (América), y rompió el silencio sobre sus adicciones, además de hablar de otros temas de su vida personal.

"Estoy muy bien de salud. La lucha es diaria. Tengo personalidad adictiva, pero no tomo ni una gota de alcohol ni pastillas para dormir ni nada. Pasé por muchas crisis porque me separé en pandemia”, comentó el imitador de Michael Jackson, además de contar que le está costando volver al ruedo por la crisis en su actividad derivada de la pandemiaa.

Al referirse a la relación con Sofía, la mamá de su hijo, Felipe sostuvo que mantiene muy buena relación con ella. “Pasé el Día del niño con mi hija Juanita Michela. Es preciosa y con Sofía me llevo espectacular”, señaló.

Además, el hijo de Roberto Pettinato habló de la denuncia por abuso sexual a una menor, medio hermana de su expareja, Sofía. “La causa sigue avanzando de manera correcta, porque soy cien por ciento inocente”, concluyó.

Finalmente, al referirse a sus adicciones y la situación que atravesó recientemente Chano Moreno Charpentier, Felipe Pettinato afirmó: “Una taser no puede resolver nada, hay que modificar la ley de salud mental. Yo tengo el apoyo de mi familia, siempre lo tuve y me cuidan tanto que me dicen que no vaya acá o allá porque van a estar los periodistas preguntándome cosas y la verdad es que no tengo nada que esconder”.