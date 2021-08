El picante mensaje de Darío Barassi contra la producción de 100 argentinos dicen

Este lunes fue feriado en todo el país. El Trece decidió poner al aire la emisión del viernes pasado de 100 argentinos dicen. Ante la noticia, los televidentes salieron a quejarse en las redes ardieron y Darío Barassi dejó un picante comentario sobre el tema.

"Por un problema técnico, el programa de @100argdicen que se emite ahora es una repetición", escribieron desde la cuenta oficial de El Trece, tras los mensajes en Twitter que preguntaban por qué emitían un programa ya visto, sabiendo que 100 argentinos dicen sale grabado. Luego, agregaron: "Pedimos disculpas a toda la audiencia y mañana los esperamos con una nueva emisión de este gran programa. #100ArgentinosDicen", señalaron. "Lo amo al gordo repetido o no", lanzó picante el conductor del programa.

Recordemos que en su último programa Barassi protagonizó un cruce con uno de los participantes por un polémico comentario sobre su físico. "Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas por día", le consultó el conductor a uno de los participantes como para romper el hielo en la presentación. Pero el participante del juego quiso hacerse el gracioso: "El gimnasio... ¿lo conocés?", le disparó con ironía y con un dejo de gordofobia.

"No, no conozco...", contestó y dejó de mirar al jugador para posar una mirada maliciosa hacia una cámara. "Bueno, es un lugar...", insistió el joven. "No lo conozco", le repitió Darío. "Andá a buscarlo", dijo con una sonrisa, creyéndose ganador de la situación.

"Sí, obvio", le contestó finalmente Barassi. "Lo que pasa es que mientras voy ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba", empezó Darío. "Y... pero tenés 20 años menos que yo", se plantó Facundo. "Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios", devolvió Barassi. "Te felicito". "No, yo te felicito a vos... ¡te felicito por tus biceps", le lanzó Barassi y fue por la estocada final: "Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo", cerró sin mirarlo.