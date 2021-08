El Pelado López no se guardó nada y disparó un picante comentario sobre La Voz Argentina

Desde que aterrizó en la pantalla chica, La Voz Argentina ha dado mucho de qué hablar. Tanto las increíbles performances de los participantes como las sorpresivas actitudes por parte del jurado han estado en boca de todos en los medios y en las redes sociales.

Ahora, quien se expresó sobre el reality que conduce Marley en la pantalla de Telefe fue El Pelado López. Fiel a su estilo, el conductor de Santo Sábado analizó el formato argentino del show y lanzó un picante comentario frente a las cámaras de América TV.

"La Voz es un programa que, a nivel mundial un éxito", comenzó diciendo. "En todos los lugares va muy bien y no hay problemas, pero cuando llega a la Argentina... tiene que haber despelote", continuó y agregó: "Entre que ya estábamos con quilombo de cuál era Mau y cuál Ricky, ahora el programa se argentinizó y hay barro por todos lados".

"¡Así somos! Siempre encontramos algo con qué diferenciarnos que es el despelote", manifestó.

Finalmente, para cerrar, expresó: "A mí me ponía nervioso cuando decían ‘¡Tenés una voz hermosa! Pero no me di vuelta porque me quedé escuchando como cantabas’. Además, vale aclarar que el otro día, los hijos de Montaner ¡No conocían la canción 'Bailar pegados es Bailar' ¿Cómo que no la conocen?".