Colombofobia: ¿en qué consiste el extraño trastorno que padece Diego Topa?

Diego Topa fue uno de los invitados de lujo de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand. El animador infantil compartió la mesaza encabezada por Juana Viale con Karina Mazzocco, Nicole Neumann y Cachete Sierra. Durante la emisión, sorprendió a todos los presentes al hablar sobre la colombofobia, el trastorno que sufre desde que era un niño.

"Es fobia a todas las aves: gallinas, palomas", explicó el artista ante la mirada atenta de todos y agregó: "No responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo".

Mesaza

Buscando indagar en los orígenes de esta enfermedad, Mazzocco le consultó si recordaba algún evento traumático relacionado a las aves. "Yo estaba con la bolsita de las galletitas, que eran para mí y no para una avestruz. Pero me corrió y me las sacó. Vos no sabés lo que es que te corra una avestruz. Fue muy feo, de verdad es muy fuerte”, señaló.

Acto seguido, contó otro recuerdo: "Me gustaban los pollitos y todo eso. En el barrio se vendían pollitos de colores, a lo mejor se me murió alguno y eso me puso mal y ahí surgió, no sé".

Además, el animador admitió que intentó vencer esta fobia en unas vacaciones Río de Janeiro, Brasil. "Tengo un amigo que es psicólogo y me dijo vamos a hacer terapia. Estaba lleno de palomas por todos lados. No iba a la playa. Acá las palomas tienen miedito, pero en Río te comen todo. Pasaban volando de un lado para el otro y me decía ‘mirá que si se entera una paloma que es importante para alguien y le cuenta a todas, nos atacan a todos’".