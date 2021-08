A los 95 años, Tony Bennett tomó una contundente decisión sobre su futuro

El cantante Tony Bennett tomó una contundente decisión sobre su futuro, siguiendo las órdenes de los médicos que lo están tratando su caso de Alzhéimer, que le fue diagnosticado en 2016.

"No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil, porque es un cantante capaz. Pero es orden de los médicos y su salud es más importante", explicó a la revista Variety su hijo Danny Bennett, que también trabaja como su representante. Además, agregó: "No se trata de cantar, es más bien el viaje. Se cansa. Se ha tomado la decisión de que dar conciertos es demasiado para él. No nos preocupa que pueda cantar. No queremos que se caiga en el escenario, por ejemplo, algo tan simple como eso", agregó el hijo del artista.

Estaba prevista una gira despedida de Bennett, pero finalmente los dos conciertos que protagonizó la semana pasada en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York junto a Lady Gaga serán sus últimos recitales.

Lady Gaga y Tony Bennett en el último show del legendario cantante.

Más allá de su retiro de los escenarios, Tony Bennett lanzará junto a Lady Gaga un nuevo disco de jazz que saldrá a la luz el 1 de octubre y se llamará Love for sale.

En los conciertos de la semana pasada, Bennett se mostró en buena forma y con un registro de voz muy poco habitual para una persona de su edad, hasta el punto de que algunos asistentes dudaban de que tuviera Alzhéimer.